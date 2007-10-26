Лобове зіткнення Мерседеса і Жигулів: загинули 5 людей
08:44, 26 жовтня 2007Разное
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ДТП на 135-му км автошляху “Одеса-Рені”
На Одещині. поблизу м.Татарбунари, на 135-му км автодороги “Одеса-Рені” водій легкового автомобіля "Mercedes" при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем "ВАЗ-2103".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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