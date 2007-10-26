Лобове зіткнення Мерседеса і Жигулів: загинули 5 людей

На Одещині. поблизу м.Татарбунари, на 135-му км автодороги “Одеса-Рені” водій легкового автомобіля "Mercedes" при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем "ВАЗ-2103".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.