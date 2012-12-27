У Херсоні вибух побутового газу
23:10, 27 грудня 2012Разное
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У Херсоні внаслідок вибуху побутового газу постраждали двоє чоловіків.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням стався сьогодні о 8.20.
Вибухом пошкоджено будівлю літньої кухні.
Потерпілі чоловіки 1976 і 1978 р.н. госпіталізовані: один - до реанімації, інший – в опікове відділення з опіками тіла 2-3 ступеня.
Пожежу ліквідовано силами пожежно-рятувального підрозділу Суворовського району м. Херсона.
Попередня причина спалаху – необережне поводження з газовою плитою.
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