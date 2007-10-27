У Криму автомобіль збив чотирьох пішоходів: одна дівчина загинула
12:56, 27 жовтня 2007Разное
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Троє потрапили до лікарні
У Криму водій автомобіля «Москвич» скоїв наїзд на групу з чотирьох дівчат-пішоходів.
У результаті наїзду одна дівчина (1991 року народження) загинула, інших госпіталізовано, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.
ДТП сталося 26 жовтня о 23.30 у сімферопольському селі Чистеньке.
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