Жигулі врізалися в автотрейлер: загинуло 5 людей

О 1 год. 30 хв. 28 жовтня поблизу с. Сомкова Долина Переяслав-Хмельницького району Київської області, на 94 км автодороги Київ - Харків, водій легкового автомобіля "ВАЗ-2105" допустив зіткнення з автотрейлером "DAF", що стояв на узбіччі дороги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб (водій та пасажири автомобіля ВАЗ).

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.