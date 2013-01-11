Заступник директора: київський зоопарк легко пережив зміну керівництва

Про це О.Ніколайчук сказала в інтерв'ю УНІАН, коментуючи інформацію в ЗМІ, що з'явилася на початку цього року.

“Я не бачу напруженої ситуації в колективі. Зрозуміло, що прийшло нове керівництво, але колектив чудовий, люди працюють багато років - є такі, які 40 років працюють тут. Люди віддані своїй справі, і працюють за мізерні зарплати... Євгена Миколайовича (нового гендиректора Є.Кирилюка - УНІАН) прийняли дуже добре, оскільки його знають тут. Він пропрацював у зоопарку 8 років, прийшов як лід-менеджер, поставив зоопарк на ноги. Тому багато хто плекає надії щодо нього. Людина грамотна, знає цю роботу”, - сказала О.Ніколайчук.

На її думку, негативну інформацію поширюють представники попереднього керівництва зоопарку.

“Я не можу сказати точно, тому що не проводила ніяких розслідувань, але думаю, що це з числа попереднього керівництва, яке поки що саботує роботу. І нам дуже важко вникати, коли людина забрала печатку, всі документи і типу «пішла на лікарняний»... Тому у нас такі трохи військові дії. Він видає мрію свою за щось реальне, але це не так” - зазначила О.Ніколайчук, не уточнюючи, про кого йдеться.

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Вона підкреслила, що колектив великий, і, зрозуміло, що люди мають різні точки зору.

“Але їм вчасно видана зарплата, у них є робота. З тваринами все добре. Тобто навіщо їм бастувати, я чесно кажучи, не розумію. Вчора у нас були збори. Всі висловили свої побажання, і ми все врахували”, - повідомила заступник гендиректора зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2012 р. на посаду генерального директора Київського зоологічного парку був обраний Є.Кирилюк, який керував підприємством у 1998-2006 роках.

Попередній директор зоопарку Олексій Толстоухов 21 вересня минулого року звільнився за власним бажанням. Він керував підприємством з 15 жовтня 2010 року.

З моменту звільнення О.Толстоухова до призначення Є.Кирилюка обов'язки керівника зоопарку виконував заступник генерального директора Михайло Іванов.