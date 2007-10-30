Мисливський собака підстрелив з рушниці свого господаря

Мешканець міста Айова-Сіті (США) під час полювання мало не став здобиччю власного собаки.

Поки 37-річний мисливець підбирав підстреленого фазана, його собака наступив на курок рушниці, необережно залишеної на землі. З відстані одного метра заряд дробу влучив мисливцеві в ногу.

За словами єгеря з місцевого департаменту природних ресурсів, таке не рідкість: "Я чую про такі випадки пару разів на рік. Якщо рушниця не на запобіжнику, то спустити курок під вагою собаки - не проблема".