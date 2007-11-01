Анекдоти про Путіна в ФСБ вважають незаконною агітацією

ФСБ визнала анекдоти про президента Росії Володимира Путіна та партію "Єдина Росія" "незаконною агітаційною діяльністю", передає радіостанція "Эхо Москвы" з посиланням на звернення УФСБ по Новосибірській області в місцевий виборчком.

Незадоволення співробітників спецслужб викликала публікація анекдотів "від Зюганова" в газеті "За народную власть!". На думку ФСБ, "Єдина Росія", "Справедлива Росія" і президент Путін згадані в них в некоректній формі.

Повідомляється, що лідер КПРФ Геннадій Зюганов надіслав у відповідь лист директорові ФСБ Миколі Патрушеву. Лідер комуністів висловив надію, що "почуття гумору у відомстві залишається на високому рівні".