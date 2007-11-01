Анекдоти про Путіна в ФСБ вважають незаконною агітацією
22:02, 01 листопада 2007Разное
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...але комуністи наполягають на почутті гумору
|Володимир Путін
Незадоволення співробітників спецслужб викликала публікація анекдотів "від Зюганова" в газеті "За народную власть!". На думку ФСБ, "Єдина Росія", "Справедлива Росія" і президент Путін згадані в них в некоректній формі.
Повідомляється, що лідер КПРФ Геннадій Зюганов надіслав у відповідь лист директорові ФСБ Миколі Патрушеву. Лідер комуністів висловив надію, що "почуття гумору у відомстві залишається на високому рівні".
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