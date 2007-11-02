На трасі Бориспіль-Дніпропетровськ мікроавтобус зіткнувся з Фольксвагеном

Сьогодні, о першій годині 30 хвилин, на Київщині, на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одна людина загинула і ще дев’ятеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася на 53 км автодороги Бориспіль-Дніпропетровськ: водій мікроавтобуса "Фольксваген", рухаючись в напрямку м. Бориспіль, під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "Мерседес".

В результаті аварії один пасажир "Фольксвагена" від отриманих травм загинув на місці події, а ще дев’ятеро пасажирів цього ж транспортного засобу тримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до Переяслав-Хмельницької райлікарні.