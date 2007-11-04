У тематичному парку Ferrari - виставки, атракціони й траса Формули-1
14:32, 04 листопада 2007Разное
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Закладка відбулася в Абу-Дабі
У столиці Об`єднаних Арабських Еміратів - Абу-Дабі у суботу відбулася урочиста церемонія закладки першого каменя першого в світі тематичного парку Ferrari, повідомляє AFP.
Парк на острові Яс, присвяченій знаменитій італійській автомобільній марці, включатиме не тільки виставкові павільйони, атракціони та інші об`єкти індустрії розваги, а й гоночну трасу для проведення змагань "Форумулы-1".
Площа тематичного парку Ferrari становитиме 250 тисяч квадратних метрів. Планується, що будівництво, витрати на яке оцінюються мінімум в 150 мільйонів доларів, буде повністю закінчене в 2009 році і на гоночній трасі пройде один з етапів Гран-прі "Формули-1".
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