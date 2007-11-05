На Закарпатті заживо згоріла сім`я з двома дітьми
08:40, 05 листопада 2007Разное
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Порушення правил експлуатації пічного опалення
У с. Грушево Тячівського району Закарпатської області у приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті якої загинула сім`я з 4 осіб, у тому числі 2 дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовували два відділення Державної пожежної охорони. Попередня причина пожежі - порушення мешканцями будинку правил експлуатації пічного опалення перебуваючи у нетверезому стані.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Закарпатській області.
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