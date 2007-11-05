На Закарпатті заживо згоріла сім`я з двома дітьми

У с. Грушево Тячівського району Закарпатської області у приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті якої загинула сім`я з 4 осіб, у тому числі 2 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовували два відділення Державної пожежної охорони. Попередня причина пожежі - порушення мешканцями будинку правил експлуатації пічного опалення перебуваючи у нетверезому стані.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Закарпатській області.