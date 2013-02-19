У КМДА знають, як полагодити дороги

Таку пропозицію висловив заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій Голубченко під час розширеного засідання колегії КМДА, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Два роки ми активно будували нові розв’язки і дороги, у той же час нормативи з ремонту та утримання шляхів не виконувалися. Настав час переглянути цю пропорцію. Усі забудуть про те, які розв’язки ми побудували, але всі будуть говорити про дороги. Тому я пропоную цьогоріч, насамперед, закласти кошти на виконання в повному обсязі нормативних робіт, пов’язаних із ремонтом та утриманням доріг, а решту розподілити на будівництво нових об’єктів», – зазначив А.Голубченко.

Крім того, заступник голови КМДА висловив кілька пропозицій щодо економії коштів і, таким чином, поповнення фінансового ресурсу для ремонту та утримання дорожнього покриття. Зокрема, А.Голубченко розкритикував схему закупівлі солі для потреб міста. Зараз «Київавтодор» постачає її не безпосередньо через державне підприємство - монополіста «Артемсіль», а через комерційні структури, що значно збільшує вартість продукту. Так, наприклад, різниця між відпускною ціною на заводі та закупівельною в Голосіївському районі була майже вдвічі більшою.

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Також, на думку заступника голови держадміністрації, необхідно зменшити закупівлю асфальту виробництва обласних заводів, адже транспортні витрати на його доставку впливають на собівартість матеріалу. Натомість, збільшення обсягів матеріалів, придбаних у столичних асфальтобетонних заводів, дозволить зекономити кошти та розподілити їх для поліпшення транспортної мережі.

Так, протягом двох днів КК «Київавтодор» має визначитися з усіма можливими партнерами для якнайшвидшого виконання робіт та приведення дорожнього полотна до належного стану. Відповідне доручення дав під час засідання колегії голова міськадміністрації Олександр Попов та взяв на особистий контроль виконання цього питання.