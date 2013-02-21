Діти знайшли артилерійський снаряд та хотіли підірвати

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, діти вже розкладали багаття, щоб підірвати снаряд, коли предмет їхньої цікавості помітив колишній співробітник МНС. Чоловік повідомив про небезпечну знахідку місцевим рятувальникам та "до приїзду піротехнічної групи аварійно-рятувального загону спецпризначення, провів із хлопцями виховну роботу", розповівши їм правила безпеки під час виявлення таких небезпечних знахідок.

Це перший артилерійський снаряд, який виявлено в Черкаській області з початку року.