У Швейцарії згорів переїзний цирк, у якому працювали 10 українців
19:46, 07 листопада 2007Разное
893
Люди лишилися без документів
10 громадян України залишились без особистих речей та документів внаслідок пожежі, що виникла сьогодні у кантоні Ааргау (Швейцарська Конфедерація).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, українці працювали в переїзному цирку „Паяццо”, який згорів разом з розташованим поряд комплексом для торгівлі худобою.
За повідомленням Посольства України в Швейцарській Конфедерації, громадяни України внаслідок пожежі не постраждали.
На даний час Посольство України в Швейцарії здійснює перевірку з метою оформлення співвітчизникам проїзних документів.
Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Швейцарі та МЗС України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter