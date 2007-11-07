У Швейцарії згорів переїзний цирк, у якому працювали 10 українців

10 громадян України залишились без особистих речей та документів внаслідок пожежі, що виникла сьогодні у кантоні Ааргау (Швейцарська Конфедерація).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, українці працювали в переїзному цирку „Паяццо”, який згорів разом з розташованим поряд комплексом для торгівлі худобою.

За повідомленням Посольства України в Швейцарській Конфедерації, громадяни України внаслідок пожежі не постраждали.

На даний час Посольство України в Швейцарії здійснює перевірку з метою оформлення співвітчизникам проїзних документів.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Швейцарі та МЗС України.