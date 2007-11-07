У Фінляндії підліток відкрив стрілянину в школі: загинули 7 людей
20:56, 07 листопада 2007Разное
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Поліція затримала учня
Сьогодні у фінському містечку Туусала 18-річний хлопець відкрив стрілянину в будівлі місцевої школи.
Як передає РІА «Новости», в результаті стрілянини загинули, щонайменше, 7 людей: один вчитель, решта - учні.
Поліція вже затримала підлітка, який є учнем цієї школи.
Днем раніше учень сповістив про свій намір відкрити стрілянину в навчальному закладі на місцевому популярному молодіжному сайті.
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