Директор групи "Ласковый май" помер, коли дізнався про вбивство музиканта

00:33, 01 березня 2013
Разное
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Екс-продюсер Миколи Баскова, перший директор групи "Ласковый май" Рашид Дайрабаєв у четвер увечері помер у московській лікарні.

Про це повідомив екс-продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін.

"Щойно в реанімації помер Рашид Дайрабаєв. Це другий великий удар за ці останні дні. Для нас це шок, якийсь злий рок, Дайрабаєв помер після звісток про смерть колишнього клавішника групи з першого складу", - сказав Разін.

Колишній клавішник "Ласкового мая" Ігор Анісімов був убитий наприкінці лютого в Підмосков'ї. Його поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві. Порушено кримінальну справу за статтею "вбивство".

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Як розповів РІА "Новости" А.Разін, Дайрабаєв був першим директором групи і особисто привіз Анісімова з Дніпропетровська в колектив. Дізнавшись про смерть Ігоря, він упав і був доставлений в реанімацію 51-ї лікарні Москви. Екс-директор групи був у комі, у нього був обширний інфаркт та набряк головного мозку.

А.Разін також повідомив, що про смерть Дайрабаєва дізнався продюсер колишнього соліста групи "Ласковий май" Юрія Шатунова. Йому теж стало погано, викликали лікарів.

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