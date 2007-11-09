Аварія на шахті в Макіївці: один гірник загинув, ще троє – травмовані
09:46, 09 листопада 2007Разное
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У лаві стався обвал
На шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області в результаті обвалу один шахтар загинув, ще троє – травмовані.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 22.57 8 листопада на шахті імені Бажанова (ДП «Макіївугілля») в четвертій західній лаві стався обвал, під який потрапили четверо гірників.
Рятувальники, які прибули на шахту, цілу ніч проводили аварійно-рятувальні роботи. В результаті трьох гірників витягнули з травмами різного ступеня тяжкості, один гірник загинув.
Обставини аварії розслідуються.
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