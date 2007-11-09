Аварія на шахті в Макіївці: один гірник загинув, ще троє – травмовані

На шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області в результаті обвалу один шахтар загинув, ще троє – травмовані.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 22.57 8 листопада на шахті імені Бажанова (ДП «Макіївугілля») в четвертій західній лаві стався обвал, під який потрапили четверо гірників.

Рятувальники, які прибули на шахту, цілу ніч проводили аварійно-рятувальні роботи. В результаті трьох гірників витягнули з травмами різного ступеня тяжкості, один гірник загинув.

Обставини аварії розслідуються.