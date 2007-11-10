На Тернопільщині Таврія зіткнулася з автоцистерною: 3 загиблих

Вчора на 89 кілометрі автомобільної дороги державного значення Р-26 “Острог – Кременець – Почаїв - Радевилів” у Кременецькому р-ні Тернопільської області, водій автомобіля “ЗАЗ 1102” на мокрій ділянці дороги з обмеженою оглядовістю, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "МАЗ 543240" напівпричепом-цистерною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля "ЗАЗ 1102" загинули на місці пригоди, один пасажир отримав тілесні ушкодження.