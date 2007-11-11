Маршрутка врізалася у КамАЗ: 2 загиблих і 14 поранених
10:10, 11 листопада 2007Разное
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За добу зареєстровано 205 ДТП
Вчора об 11.00 у смт Клевань Рівненської області маршрутне таксі "Мерседес-Бенц", що перевозило 21 пасажира, внаслідок порушення водієм правил дорожнього руху під час виїзду на головну дорогу зіткнулось з “КамАЗом”.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє пасажирів маршрутки, а ще 14 пасажирів з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовані.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Рівненській області.
Всього за добу на території України зареєстровано 205 ДТП, у яких загинуло 39 осіб та 251 - травмовано.
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