Маршрутка врізалася у КамАЗ: 2 загиблих і 14 поранених

Вчора об 11.00 у смт Клевань Рівненської області маршрутне таксі "Мерседес-Бенц", що перевозило 21 пасажира, внаслідок порушення водієм правил дорожнього руху під час виїзду на головну дорогу зіткнулось з “КамАЗом”.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє пасажирів маршрутки, а ще 14 пасажирів з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовані.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Рівненській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 205 ДТП, у яких загинуло 39 осіб та 251 - травмовано.