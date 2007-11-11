В Азовському морі розламався танкер з 4 тисячами тонн мазуту

Сьогодні вранці на південь від російського порту Кавказ у Краснодарському краї РФ розламався навпіл танкер «Волгонефть-139», завантажений 4 тисячами тонн мазуту, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника Мінтрансу Росії.

За словами джерела агентства, в результаті події стався розлив мазуту. На борту танкера перебували 13 членів команди. Як уточнив представник міністерства, вони знаходяться на кормі, що залишилась на плаву.

На місці аварії почалися рятувальні роботи. За попередніми даними, танкер розламався через сильний шторм. Висота хвиль становить 4 м, а швидкість вітру сягає 22 метрів за секунду.