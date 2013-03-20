За фактом падіння чоловіка зі стовпа відкрили кримінальне провадження
У Сумах у зв'язку з падінням чоловіка із стовпа в парку імені Івана Кожедуба під час загальноміського святкування Масляної Сумський міськвідділ міліції почав досудове розслідування.
Як повідомив УНІАН прокурор сумської міської прокуратури Віталій Савченко, кримінальне провадження за фактом травмування жителя Сум почато в понеділок, 18 березня.
«Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – «службова недбалість». Досудове розслідування проводить слідчий відділ міської міліції. Контролює розслідування прокуратура м. Суми», - повідомив В.Савченко.
За даними сектора зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, чоловік 1967 року народження, який впав із «масляничного» стовпа, отримав забій грудного відділу хребта, тупу травму грудної клітки, компресійний перелом хребта, закритий перелом кістки правої п'яти.
Після консультації в обласній клінічній лікарні він був доставлений «швидкою допомогою» до першої міськлікарні обласного центру, де зараз проходить лікування в стаціонарі ортопедично-травматологічного відділення. За інформацією медиків, лікуватися постраждалому доведеться 6-8 місяців спочатку в стаціонарі, потім - у домашніх умовах.
Як повідомляв УНІАН, у Сумах минулої неділі, під час масових гулянь у парку імені Івана Кожедуба, сумчанин поліз на стовп за подарунком. Не втримавшись на конструкції, він зірвався і впав, після чого був доставлений до першої міської лікарні у важкому стані з травмами хребта. Подібне падіння сталося в Сумах вперше за багато років.