За фактом падіння чоловіка зі стовпа відкрили кримінальне провадження

Як повідомив УНІАН прокурор сумської міської прокуратури Віталій Савченко, кримінальне провадження за фактом травмування жителя Сум почато в понеділок, 18 березня.

«Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – «службова недбалість». Досудове розслідування проводить слідчий відділ міської міліції. Контролює розслідування прокуратура м. Суми», - повідомив В.Савченко.

За даними сектора зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, чоловік 1967 року народження, який впав із «масляничного» стовпа, отримав забій грудного відділу хребта, тупу травму грудної клітки, компресійний перелом хребта, закритий перелом кістки правої п'яти.

Після консультації в обласній клінічній лікарні він був доставлений «швидкою допомогою» до першої міськлікарні обласного центру, де зараз проходить лікування в стаціонарі ортопедично-травматологічного відділення. За інформацією медиків, лікуватися постраждалому доведеться 6-8 місяців спочатку в стаціонарі, потім - у домашніх умовах.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах минулої неділі, під час масових гулянь у парку імені Івана Кожедуба, сумчанин поліз на стовп за подарунком. Не втримавшись на конструкції, він зірвався і впав, після чого був доставлений до першої міської лікарні у важкому стані з травмами хребта. Подібне падіння сталося в Сумах вперше за багато років.