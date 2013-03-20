Українські та російські моряки відзначили День підводника (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, основні заходи відбулися біля пам’ятника воїнам-підводникам, до якого особовий склад підводного човна «Запоріжжя», підводного човна Чорноморського флоту «Алроса», підрозділи почесної варти, військові оркестри, представники командувань Військово-Морських Сил Збройних Сил України і Чорноморського флоту Росії, ветеранська громадськість поклали вінки і квіти. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих витязів морських глибин.

До присутніх з промовами звернулися командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Федотенков, перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв, ветерани флоту.

С.Єлісєєв під час виступу наголосив на тісній і конструктивній співпраці, що має місце у відносинах між українськими і російськими підводниками, зазначивши при цьому, що за останні роки ця співпраця стала вже традиційною.

Захід завершився проходженням урочистим маршем підрозділів почесної варти і військових оркестрів двох флотів.

Командир підводного човна «Запоріжжя» капітан 2 рангу Роберт Шагеєв в інтерв’ю журналістам зазначив, що на даний час продовжується планова підготовка екіпажу корабля.

Він нагадав, що у 2012 році успішно завершено заводські випробовування «Запоріжжя», і вперше за багато років підводний човен вийшов в море, де були здійснені ходові випробування у надводному положенні, занурення на перископну глибину.

«На поточний рік ми маємо ще більш амбітну мету - ввести човен до складу сил постійної готовності», - наголосив капітан 2 рангу.

Також за інформацією командира, поточного року човен, як планується, буде складати курсові завдання, проходити доковий ремонт, брати участь у навчанні різнорідних сил, заходах з нагоди Дня флоту України.

Довідка УНІАН. 19 березня 1906 року за указом імператора Миколи ІІ в класифікацію суден військового флоту було включено новий клас бойових кораблів – підводні човни, а до складу Російського флоту включені 10 підводних човнів. 15 липня 1996 року видано наказ головнокомандувача ВМФ Росії №253, яким було засновано професійне свято День моряка-підводника.

У Севастополі українські моряки-підводники протягом останніх років 19 березня традиційно спільно з російськими колегами беруть участь у заходах з нагоди Дня моряка-підводника.