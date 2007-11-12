Черновецький оголосив мобілізацію снігоприбиральної техніки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив невідкладно створити в столиці оперативний штаб по боротьбі з природною стихією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за його словами, окрім оперативного штабу при КМДА, подібні штаби мають бути створені у кожному районі столиці. “Завданням оперативних штабів буде забезпечення оперативного управління снігоприбиральною технікою для контролю за безпекою на дорогах столиці. Перше моє розпорядження оперативному штабу було про мобілізацію всієї снігоприбиральної техніки, якою в місті налічується більше 300 одиниць», - підкреслив мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав усіх без виключення керівників районів Києва терміново відреагувати на його розпорядження і оперативно створити штаби по боротьбі з природною стихією. Київський міський голова також повідомив, що в оперативному режимі здійснюватиметься робота евакуаторів та міських чергових служб, аби тримати під контролем ситуацію на дорогах Києва.