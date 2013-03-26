У розважальному комплексі затримали двох голих підлітків

Про це повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, у місті Вінниці до одного із розважальних комплексів двоє осіб із хуліганських спонукань намагались зайти в оголеному вигляді.

Працівники міліції встановили, що правопорушення скоїли неповнолітні, 16-річні місцеві жителі.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство). Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.