Черновецький запевняє, що сніг у Києві прибирають і вдень і вночі

У зв’язку з погодними умовами Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив профільним службам столиці посилити оперативність заходів з усунення снігових перепон на автошляхах міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, «всі шляхово-експлуатаційні підприємства КК «Київавтодор» працюють у цілодобовому режимі”.

Д.БАСС запевнив, що шляхово-експлуатаційні підприємства корпорації повністю забезпечені протиожеледними матеріалами, на даний час у наявності є 34 тис. тонн технічної солі. Крім того, наразі до роботи підготовлено 313 одиниць снігоприбиральної техніки, яка знаходиться в стані цілодобової готовності.

Цими вихідними, в результаті значних опадів, на дороги столиці працівники «Київавтордору» висипали 1 тис. 350 тонн солі. Дві останні доби на вулицях міста працювало 270 одиниць снігоприбиральної техніки.