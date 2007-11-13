Перший у світі спорткар для бездоріжжя піде в серію (фото)

Команда розробників ралійного автомобіля McRae Enduro, призначеного для позашляхових гонок, оголосила про намір протягом найближчих трьох років запустити в серійне виробництво дорожню версію цієї машини - SSUV (Super Sport Utility Vehicle), повідомляє британське видання Autocar.

Конструктори заявляють, що McRae SSUV стане "першим в світі спорткаром, призначеним для бездоріжжя". Нагадаймо, що Enduro був створений британською компанією MDV Specialist Engineering за підтримки відомого автогонщика Коліна Макрея та його брата Алістера Макрея.

Чотиримісна новинка буде побудована на базі гоночного позашляховика Enduro і одержить систему постійного повного приводу. Очікується, що позашляховик, вага якого становитиме близько 1550 кілограмів, буде устатковуватися бензиновими і дизельними двигунами, проте які саме це будуть мотори - наразі не повідомляється.

Autocar зазначає, що Баррі Рейнольдс (Barry Reynolds), який є інженером цього автомобіля, заявив, що агрегати "в середньому" стануть розвивати 350 кінських сил, а їх максимальний обертовий момент становитиме близько 745 Нм.

На які саме ринки планує поставляти новий внедоржник ще не відоме. Утім, представники MDV Specialist Engineering повідомляють, що в компанії "...бачать великий потенціал для продажів цієї машини" на Близькому Сході, а також на ринках Росії, Індії та Китаю. Очікується, що вартість такої машини буде не менше 150 тисяч євро.

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