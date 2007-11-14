Вантажівка зіткнулася з мотоциклом: четверо загиблих

На Одещині вантажівка зіткнулась з мотоциклом: загинуло четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора ввечері на автодорозі “Київ-Одеса”, поблизу с. Ревове, водій вантажного автомобіля "МАН" скоїв зіткнення з мотоциклом "ІЖ Планета 2" без державного номерного знаку, під керуванням невстановленого водія, що рухався без освітлення, габаритних вогнів та світловідбивних пристроїв.

В результаті ДТП водій та три пасажира мотоцикла загинули на місці пригоди. Особи загиблих встановлюються.