Вантажівка зіткнулася з мотоциклом: четверо загиблих
09:54, 14 листопада 2007Разное
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"ІЖ" не мав державного номерного знаку
На Одещині вантажівка зіткнулась з мотоциклом: загинуло четверо осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора ввечері на автодорозі “Київ-Одеса”, поблизу с. Ревове, водій вантажного автомобіля "МАН" скоїв зіткнення з мотоциклом "ІЖ Планета 2" без державного номерного знаку, під керуванням невстановленого водія, що рухався без освітлення, габаритних вогнів та світловідбивних пристроїв.
В результаті ДТП водій та три пасажира мотоцикла загинули на місці пригоди. Особи загиблих встановлюються.
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