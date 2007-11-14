Черновецький має грандіозні плани щодо Поштової площі

До 2011 року в Києві реконструюють Поштову площу, яка після цього зможе пропускати до 9 тис. автомобілів на годину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

«За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до 2011 року ми проведемо реконструкцію Поштової площі та залучимо інвестиційні кошти. Загальна вартість робіт, за нашими підрахунками, складе 350 млн. грн.», - сказав Д.БАСС.

Він зазначив, що загальна площа реконструкції становитиме 13 тис. кв. м. Планується, що вулицю Набережно-Хрещатицьку та Набережне шосе має з’єднати естакада, що суттєво прискорить рух транспорту і сприятиме зменшенню загазованості повітря. Згідно з проектом, є можливість будівництва паркінгу на 400 машиномісць.

«Якщо наразі пропускна спроможність Поштової площі становить приблизно 6 тис. автомобілів на годину, то після реконструкції ця цифра зросте до понад 9 тис. автомобілів», - підкреслив Д.БАСС.

Крім того, він зауважив, що реалізація інвестиційного проекту з реконструкції Поштової площі збільшить надходження до бюджету Києва на 32 млн. грн.

Д.БАСС також нагадав, що планується здійснити реконструкцію Харківської площі, яка передбачає роботи з реконструкції транспортної розв’язки і будівництву громадського центру. Загальна вартість будівництва цього об’єкта – 996,23 млн. грн., а надходження до бюджету міста становитимуть 68,67 млн. грн. Також на інвестиційні конкурси будуть виставлені проекти реконструкції площ Ленінградської, Тараса Шевченка, Либідської та Московської.