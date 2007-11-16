Honda представила серійний водневий автомобіль (фото)

У четвер на моторшоу в Лос-Анджелесі компанія Honda представила модель FCX Clarity - свій перший серійний автомобіль, оснащений 134-сильною установкою на паливних осередках, що працює на водні. Така установка в процесі хімічної реакції між воднем і киснем виробляє енергію для електромоторів, які й приводять в рух автомобіль. Також варто зазначити, що новинка є повністю "екологічно чистою" машиною, оскільки вихлопом у неї є звичайна вода.

Водневий Honda FCX Clarity здатний розігнатися до 92 кілометрів на годину за десять секунд, а його максимальна швидкість - 160 кілометрів на годину. За словами представників японської компанії, повністю заправленого 171-літрового бака для водню буде достатньо, щоб проїхати без дозаправки більше 430 кілометрів.

Виробництво FCX почнеться вже найближчим часом, а перші екземпляри цього автомобіля з`являться в США в салонах ділерів тільки в середині наступного року. Утім, спочатку водневу машину Honda не можна буде купити. Новинка стане пропонуватися тільки для оренди строком на три роки з щомісячними платежами близько 600 доларів, що включають сервісне обслуговування і страховку.

Автолента