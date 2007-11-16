П`яний водій збив трьох лікарів і врізався у ”швидку”

Вчора вночі на 440 км автодороги Київ-Ковель-Ягодин автомобіль "MAН" збив людину. Коли троє лікарів надавали допомогу постраждалому, на них наїхав "Фольксваген-Пассат", який рухався в попутному напрямку.

Після цього 22-річний водій "Фольксвагену" в`їхав у автомобіль "швидкої допомоги" "УАЗ - 3962", повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП одна людина загинула, а семеро зазнали поранень. На момент аварії водій втомобіля "Фольксваген-Пассат" був у стані алкогольного сп`яніння.

За даними ДАІ, за добу в Українi сталося: 1023 ДТП, в яких 21 людина загинула, 225 поранено. 10 аварій сталося з вини водiїв у нетверезому станi.

ICTV