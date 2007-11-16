Як думка депутата, оприлюднена в УНІАН, здалася комусь “чисто рекламним текстом”

Журналістська тусівка добре знає, хто і за що на ринку всіляких піарів–антипіарів готовий платити гроші. Так само добре знає – хто з журналістів і кому продається...

14 листопада в “Українській правді” (Блог Сергія Лещенка) було опубліковано репліку, у якій автор згадує один з матеріалів, розміщений на сайті УНІАН під рубрикою “Думка”. Ідеться про лист, надісланий агентствуновообраним народним депутатом Анатолієм Семиногою. (Журналіст пише, що Семинога звернувся в УП з проханням розмістити свою статтю, але умови, які йому виставила редакція, депутата не влаштували. Однак пізніше подібний матеріал вийшов в УНІАН, проте журналіст УП забув указати, що вийшов він під рубрикою “Думка”.)

Ми нічого не знаємо про історію відносин пана Семиноги з указаним Інтернет-виданням, про яку пише автор і, звичайно ж, підтримуємо прагнення журналіста відійти від т.зв. “джинси” (замовних матеріалів).

Тільки ось не розуміємо, який стосунок рубрика “Думка” на сайті УНІАН та розміщені в ній матеріали мають до реклами? Якщо гостре око автора помітило там щось рекламне, то непогано було б почути – у чому саме? У тому, що названий депутат вважає за необхідне когось там з політиків притягнути до відповідальності за їхню діяльність?

Журналістська тусівка добре знає, хто і за що на ринку всіляких піарів–антипіарів готовий платити гроші. Так само добре знає – хто з журналістів і кому продається... Утім, не братимемо прикладу з автора і не вдаватимемося до всіляких домислів та натяків.

Щоправда, не зрозуміло: ну причому тут Третьяков з Коломойським?! Причому тут холдинг, до якого входить УНІАН? Чи “Газета по-киевски”, яка опублікувала подібну думку Семиноги – за що тут дорікати УНІАН, що такого “некрасивого” в цій “історії” автор побачив?

Кожен київський журналіст із досвідом знає, що не існує в “Телекритиці”, УНІАН, “Газете по-киевски” та інших ЗМІ холдингу жодних централізованих механізмів поширення таких чи будь-яких інших матеріалів. А уявити, що названі акціонери дають якісь вказівки щодо “думки” Семиноги – ну, це, м’яко кажучи, як висловлюється наш Президент, не щиро...

Історія появи матеріалу за підписом Семиноги така. Він зателефонував в УНІАН і запитав, чи може висловити свою думку в однойменній рубриці сайту.

Ми йому сказали: пришліть її з вашим підписом, і ми вирішимо – наскільки вона цікава читачам. Рішення було прийняте позитивне. А кому він там перейшов дорогу – з політиків, бізнесменів, журналістів, – нам не відомо. Якщо такі є, то, будь ласка, висловлюйтеся в рубриці “Думка” – це абсолютно безкоштовно! Платних блогів у нас немає.

Редакція сайту