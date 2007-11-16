Хрещатик перекриють з 21-ї години п’ятниці до 7-ї години понеділка

З 21-ї години п’ятниці, 16 листопада, до 7-ї години ранку 19 листопада буде перекрито рух транспорту на Хрещатику - від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації від 15 листопада, виданому з метою забезпечення проведення святкових заходів у столиці з нагоди Дня студента.

Згідно із затвердженим планом проведення заходів, присвячених Дню студента, масове святкування відбудеться завтра, 17 листопада, з 18.00 до 22.00 на Бессарабській площі, де буде проведено культурно–мистецьку акцію з концертною програмою. Крім цього, на вул. Хрещатик 17 та 18 листопада також проводитимуться інші розважальні заходи з нагоди Дня молоді. На центральній вулиці функціонуватимуть численні торгівельні намети спонсорів акції.

Серед передбачених заходів також: студентський бал у Колонній залі КМДА; Форум молоді Києва у Національному університеті ім. Т.Шевченка; зустріч Київського міського голови зі студентською молоддю.

У розпорядженні зазначається, що КП "Київдорсервіс" забезпечить у ці вихідні безплатне паркування транспортних засобів, задіяних у підготовці та проведені акції, на автостоянках біля Бессарабської площі.

Фінансування видатків на проведення заходів буде здійснено в межах загальних асигнувань Головного управління у справах сім`ї та молоді на 2007 р., та за кошти підприємств, установ та організацій всіх форм власності (спонсорів акції).