Голова Верховного суду: інспектор ДАІ має штрафувати на місці

Верховний суд України наполягає на поверненні інспекторам Державтоінспекції права штрафувати порушників правил дорожнього руху на місці події.

Про це газеті «Дзеркало тижня» заявив голова Верховного суду Василь ОНОПЕНКО, зазначивши, що «держава створила систему, яка поставила безкарність на потік».

«І річ не в тому, що суди дійсно завантажені. І що з семи мільйонів справ, розглянутих у 2006 році українськими судами, більше чотирьох мільйонів мають відношення до ДТП», - сказав В.ОНОПЕНКО, зазначивши при цьому, що тільки у голови Верховного суду перебуває сотня адміністративних справ про сплату штрафу в кілька гривень.

«Річ у тому, що держава створила абсурдну систему, в якій немає місця ключовому принципу - невідворотності покарання за скоєне. Оформлені працівниками ДАІ порушники просто не приходять в суд і не платять штрафи», - зазначив він. Крім того, самі судді часто вважають за краще не задіювати механізм виконання рішень, який не окупається сумою штрафу, сказав В.ОНОПЕНКО.

Він нагадав, що було розроблено законопроект, який передбачав повернення ДАІ прав стягувати штраф на місці, проте восени минулого року цей законопроект у парламенті не пройшов.

«Але ми не збираємося зупинятися», - запевнив В.ОНОПЕНКО, зазначивши, що на позицію Верховного суду в цьому питанні спирається і Президент Віктор ЮЩЕНКО. «Сьогодні ми, як і раніше, наполягаємо на ухваленні цього законопроекту», - наголосив голова ВСУ.