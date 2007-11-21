Аквапарк у пустелі: вода дорога, але є надія на прибуток

У пустелі Аризони за 25 кілометрів від міста Фінікс (Phoenix) планується збудувати аквапарк, який функціонуватиме цілорічно. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian.

Розважальний комплекс розміститься на ділянці площею 50,5 гектара. Щоб заповнити аквапарк при відкритті, знадобиться 198 мільйонів літрів води, а потім щорік - близько 380 мільйонів літрів.

Завдяки проекту буде створено 7,5 тисяч нових робочих місць. Автори проекту вважають, що висока вартість води окупиться майбутнім потоком відвідувачів.

Значна частина штату Аризона, столицею і найбільшим містом якого є Фінікс, припадає на гори і пустелі. На північному заході Аризони розташована пустеля Мохаве (Mojave) площею 35 тисяч кілометрів.