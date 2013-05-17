ДТП на Харківщині: 1 загиблий, 12 потерпілих

У Харківській області внаслідок зіткнення мікроавтобусів і позашляховика загинула одна і постраждали 12 осіб.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 19.20 16 травня поблизу с. Волохів Яр Чугуївського району, на 545-му км автошляху Київ-Харків-Довжанський сталося зіткнення мікроавтобусів Ford Transit і Volkswagen LT 35 та позашляховика Mitsubishi L-200.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа (громадянка Росії) та 12 осіб постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень міст Чугуєва, Балаклея та Ізюм.

Причина ДТП встановлюється.