УАЗ підготував Hunter Classic для жарких країн (фото)

Ульяновський автомобільний завод випустив дослідну партію нової модифікації позашляховиків Hunter Classic. Такі автомобілі одержали ряд доопрацювань технічного начиння і призначені для використання в умовах жаркого клімату.

Новинка устатковується 2,2-літровим дизельним двигуном ЗМЗ-5143 потужністю 96 кінських сил, який працює в парі з механічною коробкою передач. Головні відмінності цієї машини від базової версії полягають в ефективнішій системі охолодження мотора і додатковому радіаторі охолодження масла в системі гідропідсилювача керма. Крім цього, UAZ Hunter, призначений для жарких країн, одержав двошарове фарбування рами, інші акумулятори, електровентилятор, а також нову світлотехніку "військового призначення".

У компанії повідомляють, що до кінця року більше тисячі таких автомобілів планується експортувати до Єгипту, В`єтнаму, Індонезії, Афганістану і Куби.

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