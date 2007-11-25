Помер останній голова КДБ СРСР

У Москві на 85-му році життя помер колишній голова КДБ СРСР Володимир Крючков.

Крючков народився 29 лютого 1924 року у Царицині (нині Волгорад). Член ВКП(б) з 1944 року.

У 1941-1943 рр. працював розмітником на оборонному заводі. У 1943-1944 рр. - комсорг ЦК ВЛКСМ в будівельно-монтажній частині. У 1944-1945 рр. перший секретар райкому ВЛКСМ в Сталінграді, в 1946-му другий секретар міськкому комсомолу.

У 1946-1950 р. - слідчий, прокурор району, прокурор слідчого відділу Сталінградської обласної прокуратури.

У 1949 році закінчив Всесоюзний заочний юридичний інститут, в 1954-му - Вищу дипломатичну школу МЗС СРСР.

У 1954-1959 роках - на дипломатичній роботі в МЗС СРСР і посольстві СРСР в Угорщині, де послом в ті роки працював Андропов.

У 1959-1967 році - референт, завідувач сектором, помічник секретаря ЦК КПРС.

З 1967 року - в органах держбезпеки. З 1974 по 1988 рік - очолював Перше головне управління (зовнішня розвідка), з 1978 року - заступник голови КДБ СРСР.

З 1988 року по серпень 1991 року - голова КДБ СРСР.

Після провалу ГКЧП був арештований і перебував у в`язниці "Матроська тиша", пізніше амністований, звільнений зі всіх державних постів. Останні роки життя був на пенсії.