На Тернопільщині мікроавтобус врізався у дерево: постраждали 17 людей (фото)

На автодорозі “Тернопіль-Скалат-Жванець”, що в селі Колодіївка Підволочинського району Тернопільської області, водій мікроавтобуса, який їхав до міста Берегове Закарпатської області, на мокрій ділянці дороги не впорався з керуванням, з`їхав у правий за напрямком руху кювет, де вдарився в дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій та 16 пасажирів мікроавтобуса.

Усіх потерпілих доставлено до медичних закладів області.

Фото прес-служби Департаменту ДАІ МВС України