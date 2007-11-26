На Тернопільщині мікроавтобус врізався у дерево: постраждали 17 людей (фото)
09:32, 26 листопада 2007Разное
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Обережно, мокра дорога!
На автодорозі “Тернопіль-Скалат-Жванець”, що в селі Колодіївка Підволочинського району Тернопільської області, водій мікроавтобуса, який їхав до міста Берегове Закарпатської області, на мокрій ділянці дороги не впорався з керуванням, з`їхав у правий за напрямком руху кювет, де вдарився в дерево.
Як повідомили УНІАН у прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій та 16 пасажирів мікроавтобуса.
Усіх потерпілих доставлено до медичних закладів області.
Фото прес-служби Департаменту ДАІ МВС України
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