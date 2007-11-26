Пропаганда фашизму і заперечення Голодомору – близькі поняття

Репліка з форуму Ось є незгодні з тим, що в Україні збираються ввести кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору.

Тільки не треба спекулювати і проектувати нинішні політичні заморочки на Великий Голод.

НКВС навмисно організувала страшний голод в Україні у 32–23 роках – таки з Москви, але своїх Іуд в УРСР теж вистачало. Тому що до тридцятих років в результаті непу хазяйновиті українські селяни потихеньку піднялися і почали жити заможно. А на початку тридцятих почалася масове заганяння в колгоспи. Батрак, у якого нічого не немає, міг іти до купи. А український господар, який все нажите повинен був віддати в колгосп, – зрозуміло, не хотів йти в колгоспи. Така підстава під Радянську Владу!!!

Ось щоб просто в прямому розумінні вирізати, виморити таких незгодних, таких небезпечних для влади багатих українців і їх дітей (потенційних націоналістів) і був організований Голод.

При голоді від засухи, як у Поволжжі, вся країна допомагала тим, що голоду. А Голодомор в Україні – зовсім інше. Влада знала про те, до чого привели норми по хлібозаготівлях і чорні дошки – до канібалізму, і НІЧОГО не робила, щоб цьому запобігти. Висновки зрозумілі.

Аналогічно – голод у 1946–1947 роках: мої батьки розповідали, що в селах їли борщ з лободи (вода, буряк і лобода), а залізницею ешелони із зерном йшли до Німеччини – соціалізм підтримувати.

І правильно пропонують – ввести кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору. У Німеччині, до речі, публічне засудження злодіянь фашизму не розкололо націю.

Тім, з форуму