З 2721 судового рішення про вилучення водійських прав виконано лише 51

Заступником Генерального прокурора України – прокурором міста Києва Євгеном БЛАЖІВСЬКИМ внесено подання начальникові ГУ МВС України в м. Києві щодо усунення порушень вимог законодавства про безпеку дорожнього руху, зокрема, вилучення посвідчень водія за рішенням суду, посилення адміністративного впливу на порушників і притягнення до відповідальності винних працівників ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі міста Києва, столичною прокуратурою під час проведення перевірки діяльності органів Державтоінспекції столиці виявлено численні факти невиконання працівниками міліції судових рішень щодо позбавлення водійських прав.

Приміром, впродовж кількох років державтоінспектори у Дніпровському районі столиці не вилучають за рішеннями районного суду посвідчення водія в киянина, який за останні три роки вісім разів був затриманий ДАІ у стані алкогольного сп’яніння. Щоразу судом до порушника правил дорожнього руху застосовувалося найбільш суворе адміністративне стягнення – позбавлення права керувати транспортними засобами від одного до двох та навіть – до трьох років.

Загалом, у першому півріччі поточного року з 2721 судового рішення стосовно вилучення водійських посвідчень виконано лише 51, що становить 1,8%. Як наслідок – водії-порушники залишаються впевненими у своїй безкарності, через що стають джерелом підвищеної небезпеки на дорогах, наголошує прес-служба прокуратури міста Києва.