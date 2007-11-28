Київенерго подає список вулиць, де вода в кранах має позеленішати

З 3 грудня в окремих районах Києва проводитимуться випробування теплових мереж на щільність методом введення барвника – флуоресцеїну.

Як повідомляє прес-служба АК “Київенерго”, випробування проводитимуться частково у Подільському, Оболонському (тепломережі від тепломагістралей № 1, 2, 3, 5 СТ-2, житлові масиви Куренівка, Поділ, Петрівка та Рибальський півострів ), Солом’янському (тепломережі від тепломагістралі №1 СТ-1), Голосіївському, Шевченківському районах (тепломережі від тепломагістралей № 2, 3, 5 СТ-1) .

Випробувальні зони теплових мереж розміщені в межах:

вулиць Електриків, Набережно-Лугової, Набережно-Хрещатицької, Боричевого Току, Боричевого узвозу, вулиці Кожум’яцької, Ярославського провулку, вулиць Фрунзе, Костянтинівської, Оленівської, площі Фрунзе, Балтійського провулку, вулиці Валківської, Гаванського провулку, вулиць Марка Вовчка, Новокостянтинівської, Петропавлівської, Садовського, Скляренка, Московського, Оболонського проспектів, вулиць Лайоша Гавро, Тимошенка, проспекту Героїв Сталінграду;

уздовж річки Либідь, вулиць Старовокзальної, Жилянської, Златоустівської, проспекту Перемоги, вулиць Павлівської, Дмитрівської, Полтавської, Пимоненка, Студентської, Дончука, Кудрявського узвозу, вулиць Кудрявської, Вознесенського узвозу, Киянівського провулку, Андріївського та Володимирського узвозів, вулиць Грушевського, Короленківської, Гайдара, Терещенківської, Володимирської, Малопідвальної, Паторжинського, Михайлівської площі;

уздовж річки Либідь, вулиць Уманської, Вокзальної, Ползунова, Лукашевича, Повітрофлотського проспекту, вулиць Стадіонної, Тополевої, Фучика, Уманської, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Андрія Головка, Солом`янської, Амосова, Клінічної, Петра Заломова, Городньої, Докучаєвської, Івана Неходи, Петра Красикова, Кудряшова.

“Київенерго” просить киян, при виявленні у кранах гарячого водопостачання води зеленого кольору, не використовувати її для прання, їжі тощо та повідомити про це за телефоном інформаційно-довідкової служби АК "Київенерго" 0-88 або 201-58-79.