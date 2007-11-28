Закарпатці виступають проти видобутку золота на території села

Мешканці закарпатського Мужієва виступають проти подальшого видобутку золота на території села.

Як передає кореспондент УНІАН, в неділю, 25 листопада громада села Мужієво Берегівського району, яку очолив сільський голова Василь ФІЦАЙ, організувала опитування селян щодо надання дозволу ВАТ «Світ» на геологічну розвідку Квасівського та Берегівського поліметалічних родовищ. Ці родовища знаходяться на території села Мужієво.

В.ФІЦАЙ повідомив УНІАН, що в ході опитування майже 700 із 800 опитаних мешканців Мужієва висловились проти надання такого дозволу.

За його словами, селяни не хочуть, щоб проводились геологорозвідувальні роботи на теренах Квасівського та Берегівського поліметалічного родовищ, оскільки це може призвести до небезпечних екологічних наслідків, таких як порушення геологічної структури підземних порід та забруднення підземних вод, які потрапляють до криниць.

Зокрема, зазначив він, селяни виступають і надалі виступатимуть проти експлуатації золоторудника на території їхнього села, мотивуючи це тим, що золото, яке там видобувають, очищують ціанідами, які через підземні води потрапляють до криниць.

З грудня 2006 р. на золоторуднику у Мужієво було припинено роботи. Відтоді селяни виступають проти будь-яких геологічних робіт та подальшої експлуатації Квасівського та Берегівського поліметалічного родовищ.

Як повідомив сільський голова, результати опитування буде надіслано до Берегівської районної адміністрації, щоб було вжито належних заходів.