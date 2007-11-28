У США зварили рекордно міцне пиво

В Америці зварили рекордно міцне пиво Samuel Adams Utopias, вміст алкоголю в якому досягає 27 відсотків, повідомляє Лента.ру з посиланням на Citizen-Times.com.

Повідомляється, що пивоварня Boston Beer випустила всього 12 тисяч пляшок з цим напоєм. Пиво вже з`явилося в деяких магазинах в штаті Вірджинія, де воно продається по 130 доларів за пляшку. Місткість пляшок не уточнюється.

Напій вийшов настільки міцний, що його заборонено продавати в деяких штатах, зокрема в Кароліні. Проте його можна придбати через інтернет - на аукціоні eBay вартість однієї пляшки починається від 180 доларів, а на Craigslist.com - від 225 доларів.

Пивоварня Boston Beer і раніше варила міцні сорти пива, зокрема, 1994 р. вона випустила напій Triple Bock, що містить 17,5 відсотка алкоголю. На думку власника пивоварні, вони ще не досягли межі міцності пива, за яким алкоголь починає псувати його смак.