У Києві зіткнулися МАЗ і КамАЗ: розлилося майже 10 тонн бензину

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди розлилося майже 10 тонн бензину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора о 18.20 у столиці, на перехресті Столичне шосе - проспект Науки, водій автомобіля "МАЗ" з причепом, рухаючись в напрямку вул. Заболотного, не витримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з автомобілем "КамАЗ" з причеп-цистерною, що зупинився попереду на червоний сигнал світлофора. У цистерні "КамАЗа" перевозили бензин.

Внаслідок зіткнення з причепа-цистерни вилився 9 тис. 400 літрів бензину. Наслідки аварії були своєчасно ліквідовані, потерпілих у ДТП не було.