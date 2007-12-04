Тимошенко на зборах активістів БЮТ (8 фото)
Відбулося урочисте зібрання з нагородженням
У Києві у Національному палаці мистецтв «Україна» відбулося урочисте зібрання активу Блоку Юлії Тимошенко за участю депутатів від БЮТ, а також представників регіональних осередків блоку.
Урочисте зібрання розпочалося з виконання народною артисткою України Ніною МАТВІЄНКО Молитви за Україну.
Учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих гірників на шахті ім.О.Засядька.
Після промови лідер Блоку нагороджувала активістів БЮТ. Давали перехідні прапори – за приріст голосів порівняно з минулими виборами, вручали персональні нагороди кращому округові, медалі тим, хто за нього відповідав, нагороди кураторам тих виборчих дільниць, де БЮТ узяв найбільший відсоток голосів. Вручили спеціальні медалі також народним депутатам і кандидатам в нардепи, чиї округи взяли найбільший відсоток голосів, а також тим, хто забезпечив їм перемогу.
Фото УНІАН, повний текст див. тут