Лічильна комісія: за Яценюка - 226 бюлетенів, але один - розірваний

Лічильна комісія Верховної Ради закінчила підрахунок бюлетенів для голосування за обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член лічильної комісії Роман ТКАЧ.

За його словами, лічильна комісія встановила, що за А.ЯЦЕНЮКА віддали свої голоси 226 народних депутатів. При цьому, зауважив Р.ТКАЧ, один бюлетень порваний, і наразі комісія приймає рішення щодо остаточного підбиття підсумків голосування.