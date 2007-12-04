Лічильна комісія: за Яценюка - 226 бюлетенів, але один - розірваний
21:11, 04 грудня 2007Разное
1727
...І що тепер робити?
Лічильна комісія Верховної Ради закінчила підрахунок бюлетенів для голосування за обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член лічильної комісії Роман ТКАЧ.
За його словами, лічильна комісія встановила, що за А.ЯЦЕНЮКА віддали свої голоси 226 народних депутатів. При цьому, зауважив Р.ТКАЧ, один бюлетень порваний, і наразі комісія приймає рішення щодо остаточного підбиття підсумків голосування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter