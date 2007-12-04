Лічильна комісія: за Яценюка - 226 бюлетенів, але один - розірваний

21:11, 04 грудня 2007
Разное
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...І що тепер робити?

Юлія ТимошенкоЛічильна комісія Верховної Ради закінчила підрахунок бюлетенів для голосування за обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член лічильної комісії Роман ТКАЧ.

За його словами, лічильна комісія встановила, що за А.ЯЦЕНЮКА віддали свої голоси 226 народних депутатів. При цьому, зауважив Р.ТКАЧ, один бюлетень порваний, і наразі комісія приймає рішення щодо остаточного підбиття підсумків голосування.

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