У Харкові будинки прикрашають величезними портретами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, у рамках проекту «Гордість Харкова» на стінах харківських будинків з’явилися портрети відомих особистостей.

За словами співавтора робіт, художника, координатора арт-студії «КУ2» Вікторії Іванової, Харків вже прикрашають зображення знаменитої льотчиці, першої жінки - Героя Радянського Союзу Валентини Гризодубової, співачки, народної артистки СРСР Клавдії Шульженко і лауреата Нобелівської премії, фізика Лева Ландау.

Портрет Гризодубової, вписаний у велику композицію, з’явився на торці чотириповерхового будинку на площі Руднєва. Шульженко - на невеликому будинку на Московському проспекті, неподалік від музею, присвяченого співачці, і складається із двох частин: Шульженко із синьою хустинкою на плечах, в оточені танцюючих фронтових пар і, на протилежному боці того ж будинку - її класичний портрет. Портрет Ландау нанесений на фасаді одного з чотириповерхових житлових будинків на ХТЗ і поряд з ним розміщено символічне зображення великого атома.

За словами Іванової, портрет Ландау «справив мікрокультурний прорив у свідомості тих, хто нічого не знав про видатного фізика-харків’янина».

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Співавтор робіт Ілля Кудиненко розповів, що художники при створенні настінних портретів використовують акрилову фарбу на водній основі, нітрофарбу і працюють в різних техніках, але в цілому намагаються дотримуватися загальної стилістики вуличного мистецтва - аерозольний живопис. Робота над одним портретом триває близько тижня.

Координатор проекту «Гордість Харкова» повідомила, що в планах арт-студії зобразити на стінах будинків актрису Людмилу Гурченко і астронома Миколу Барабашова, також розглядаються інші кандидатури видатних харків’ян.