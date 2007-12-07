Блокпакет АвтоВАЗу придбає Renault

Блокпакет акцій "Автоваза" (25%) буде проданий французькый Renault, повідомив представник прес-служби Рособоронекспорту, який контролює 75% акцій російського автовиробника.

"Підписання угоди з Renault заплановане на суботу, 8 грудня. Рішення про це було ухвалене на засіданні Ради директорів ВАТ "АвтоВАЗ", яке пройшло у п`ятницю в Тольятті", - сказав він.

На акції "АвтоВАЗу" претендувала й американська компанія General Motors.