Блокпакет АвтоВАЗу придбає Renault
20:02, 07 грудня 2007Разное
726
Про це повідомив представник Рособоронекспорту
Блокпакет акцій "Автоваза" (25%) буде проданий французькый Renault, повідомив представник прес-служби Рособоронекспорту, який контролює 75% акцій російського автовиробника.
"Підписання угоди з Renault заплановане на суботу, 8 грудня. Рішення про це було ухвалене на засіданні Ради директорів ВАТ "АвтоВАЗ", яке пройшло у п`ятницю в Тольятті", - сказав він.
На акції "АвтоВАЗу" претендувала й американська компанія General Motors.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter