Українські військові прилучилися до проекту "Диво-птах"

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, участь в цьому творчому проекті взяли військовослужбовці 27-го Сумського реактивного артилерійського полку 8 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

«Сумський “Диво-птах” чекав свого зіркового часу та готувався до відправлення до столиці в нашому полку. Військовослужбовці долучилися й до процесу підготовки орнаменту та розфарбовування цієї дивовижної роботи», – розповів заступник командира полку з виховної роботи майор Дмитро Горб.

За словами майстрів, в основі витвору використана Глинська народна кераміка, прикрашена традиційними візерунками і квітами, притаманними Сумщині. Формою робота нагадує дитячу іграшку півника-свистульку.