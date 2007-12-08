«Daewoo Lanos» врізався у «Жигулі»: водії загинули на місці

7 грудня вранці у Полтавській області автомобіль Daewoo Lanos не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем “ВАЗ-2105”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водії автомобілів загинули на місці пригоди, пасажири отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Кобеляцької лікарні. Водій автомобіля Daewoo Lanos отримав посвідчення в червні 2007 року.

Цього ж дня на Полтавщині водій мікроавтобуса “Мерседес Бенц 310D” допустив занос мікроавтобуса та його подальше перекидання на зустрічній смузі, після чого автомобіль з`їхав у кювет. Внаслідок ДТП пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.