Три тисячі талібів блоковані з трьох боків на півдні Афганістану

Угруповання загонів руху "Талібан", що чинять збройний опір силам коаліції в місті Муса-Калу південної афганської провінції Гельменд, становить близько 3 тисяч осіб, йдеться у зведенні військового командування сил Коаліції, до якої входять підрозділи Афганської національної армії (АНА) і сил сприяння відновленню безпеки в Афганістані (ISAF).

Місто блоковане силами коаліції з трьох боків – з заходу, сходу і півдня, північний напрямок відкритий для виходу з міста мирного населення. Повідомляється, що вже більше 300 сімей залишили район бойових дій.

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